Ambrogio-Ravello-Forzese (FdI): “Minacce dei centri sociali e tenta aggressione a gazebo di Fratelli d'Italia"

"Quest’oggi (sabato 29 aprile, ndr), durante il regolare svolgimento di un banchetto autorizzato di Fratelli d’Italia al mercato di corso Racconigi, militanti del centro sociale Gabrio si sono presentati minacciando le Autorità e i militanti del partito, disturbando l’attività di divulgazione sull’operato del Governo Meloni, tentando di aggredire i partecipanti " lo scrivono i senatori Paola Ambrogio, Roberto Ravello ed Enrico Forzese.



“La tensione politica a Torino ha raggiunto vette intollerabili” - afferma il Senatore di Fratelli d’Italia e Consigliere comunale di Torino, Paola Ambrogio - “È necessario che le istituzioni diano una pronta risposta a questi atti eversivi per garantire il regolare svolgimento delle attività democratiche”.

“La presenza sul territorio di estremisti quali gli esponenti dei centri sociali - che arrivano finanche ad esprimere minacce personali - sta rendendo sempre più difficile e pericolosa l’attività politica che, in uno Stato democratico, deve essere garantita e tutelata” - aggiungono i dirigenti di FdI Ravello e Forzese -.



“Le istituzioni cittadine devono intervenire subito. È necessaria una presa di posizione netta da parte dell’Amministrazione Lo Russo che inequivocabilmente condanni questo genere di avvenimenti e stabilisca, una volta per tutte, l’illegalità di questi soggetti, procedendo allo sgombero di tutte le occupazioni abusive, che offrono ospitalità ed alimentano degrado e violenza”, concludono Ambrogio, Ravello e Forzese.