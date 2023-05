Delusione Napoli, fallito il match point scudetto: anche a Torino la festa è rimandata

Festa scudetto rinviata per il Napoli. A Torino era tutto pronto in piazza Castello, ma bisognerà ancora aspettare.

La squadra di Spalletti aveva a disposizione il match point dopo la sconfitta della Lazio contro l'Inter per 3 a 1, ma non è riuscita a superare la Salernitana. Passato in vantaggio 1 o zero, il Napoli stava portando a casa il sogno scudetto nella bolgia dello stadio Maradona, ma poi è stato raggiunto dalla Salernitana a 5 dalla fine sull'1 a 1.

A Torino la festa era prevista dalle 17 in piazza Castello, ma l'entusiasmo è stato smorzato sul nascere dalle notizie provenienti da Napoli.