Napoli a un passo dallo scudetto: anche Torino si prepara alla festa (ma gli ultras Juve minacciano di boicottarla)

L'appuntamento è già stato fissato: piazza Castello, al termine della partita (intorno alle 17). Anche a Torino i tifosi del Napoli si apprestano a festeggiare il terzo scudetto della loro storia, il primo senza Diego Armando Maradona.

Che il clima fosse di festa al di là di ogni scaramanzia lo si era già capito da qualche settimana, soprattutto a Napoli. Ma la certezza del titolo è arrivata (pur senza ancora la matematica) la scorsa settimana, quando la squadra di Spalletti è venuta proprio a Torino in casa della rivale di sempre, la Juventus, a vincere la partita che - almeno idealmente - rappresentava l'ultimo ostacolo prima del trionfo. Sia chiaro, lo scudetto sarebbe stato azzurro in ogni caso, ma con una sconfitta allo Stadium avrebbe avuto tutto un altro sapore. Così, è un sogno per ogni tifoso partenopeo.

Eccoci, dunque, nella partita di mezzogiorno e mezza è successo quello che tutti i tifosi azzurri speravano: la Lazio è stata fermata dall'Inter. Ora, al Napoli basta una vittoria oggi contro la Salernitana allo stadio Maradona (la partita è in corso, finirà intorno alle 16.45) per la matematica certezza del tricolore.

E' dunque partito il conto alla rovescia per i festeggiamenti che coinvolgeranno tutta l'Italia. I tifosi del Napoli non sono però graditi ovunque. Proprio a Torino l'accoglienza non promette essere delle migliori. Ad accendere gli animi ci hanno pensato gli ultras della Juve, che hanno pubblicato una nota per dire: "A Torino ci sono solo due squadre che possono colorare le piazze: questa non è la vostra città, quindi evitate perché non ve lo permetteremo". Un messaggio che non lascia spazio a dubbi. Più disteso il clima sull'altra sponda del Po: il tifo organizzato granata infatti ha fatto presente che non vede niente di male nei festeggiamenti napoletani e anzi "i tifosi del Napoli noi li rispettiamo".

Le forze dell'ordine sono comunque in allerta e sono pronte a intervenire affinché ogni manifestazione si svolga "nella maggior sicurezza possibile".