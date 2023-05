E’ tempo di ritrovare l’Orgoglio Torinese, facendone centro del nostro vivere. Valorizziamo Torino e la Provincia, sempre!

Da Cavour a Einaudi, da Calvino a Nuto Revelli, Torino è stata sempre una città di grandi pensatori, che hanno saputo incarnare i valori della nostra terra.

Anche oggi, come ieri, Torino e Provincia sono una comunità forte, fatta di persone che hanno saputo unire le loro forze e creare qualcosa di grande.

Arriviamo da tanti, forse troppi anni, in cui i torinesi tutti si sentono stanchi o forse appagati. Se per molto tempo l’aspetto a tratti un po’ dimesso e riservato tipico da ‘esageruma nen’ è stato uno stile di vita torinese con il cambiare radicale degli stili nazionali ed internazionali è come se la città e la provincia facciano fatica a ritrovarsi, a scoprirsi forti, grandi, importanti e solidi.

È per questo che, come cittadini di Torino e provincia, dobbiamo sempre portare con orgoglio i nostri valori e le nostre tradizioni, condividendoli con gli altri. Siamo una terra di grandi inventori, di artisti e di persone creative. Uomini e donne che fanno impresa, crescono famiglie, sognano per i loro figli.

Dobbiamo tornare ad essere orgogliosi della nostra storia, del nostro spirito di iniziativa e della nostra capacità di guardare al futuro con fiducia.

Tutti insieme, possiamo fare grandi cose e creare qualcosa di cui essere orgogliosi. La nostra città e la nostra provincia hanno tanto da offrire, torniamo ad essere un esempio per il resto del mondo.

E’ tempo di prenderci la responsabilità di cambiare passo. Dobbiamo ritrovare l’Orgoglio Torinese e farne centro del nostro vivere, affinché sia guida nella consapevolezza necessaria per riappropriarsi delle posizioni di spicco troppo spesso concesse ad altri.

Torinoggi.it vuole essere promotore di questa spinta sociale creando momenti di discussione, occasioni di coinvolgimento, studi e percorsi concreti.

Viviamo l’Orgoglio Torinese, crediamoci insieme.

