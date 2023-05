Al Palazzo di Giustizia, una mostra sul magistrato Rosario Livatino

Il 21 settembre 1990 la stidda agrigentina uccide il magistrato siciliano Rosario Livatino e due anni fa (il 9 maggio 2021) papa Francesco lo proclama “beato” perché ucciso in odio della sua fede cristiana e perciò considerato “martire”.

La sua vicenda umana, religiosa e professionale è a tema nella mostra che dal 3 al 13 maggio prossimi sarà esposta nel Foyer dell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Torino in corso Vittorio Emanuele II, 130, per iniziativa di Libera Associazione Forense (LAF), con il sostegno di Intesa Sanpaolo e il patrocinio di ANM sezione di Piemonte e Valle d’Aosta, Ordine degli Avvocati di Torino e Diocesi di Torino.

Assassinato a neanche 38 anni, Livatino si era distinto per la sua intelligenza, per la passione, per l’impegno e il suo estremo rigore professionale nella ricerca della verità e della giustizia, tanto da attirare l’attenzione dei mafiosi che decisero di eliminarlo.