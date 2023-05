A Torino la mostra Spikes dell'artista astigiana Giulia Goria

Giulia Goria in mostra a Torino

Il 10 maggio si terrà presso il Blah Blah di Torino la mostra artistica "Spikes" dell'artista Giulia Goria, giovane artista astigiana. Questa mostra è un'occasione per scoprire la personalità artistica della Goria e immergersi in un mondo di quadri che rappresentano il rock in tutte le sue sfumature.

Il nome "Spikes", che significa "aculei" o "chiodi", riflette la tagliente espressione artistica dell'artista. Le opere che saranno presentate alla mostra includono ritratti di artisti noti come Marilyn Manson, Steven Tyler e Lemmy Kilmister, oltre a dipinti che raffigurano soggetti femminili in guerra con le proprie emozioni.

I dipinti della Goria sono un viaggio nell'animo umano, nella sua sofferenza e nella sua forza. Sullo sfondo di un universo rock, la Goria dipinge le difficoltà della vita, espresse perfettamente dagli sguardi turbati dei suoi soggetti. In alcuni quadri, il soggetto si strappa il petto con le mani o scosta una maschera dorata dal volto rivelando la propria identità. Si tratta di dipinti strazianti, ma che esprimono anche la forza di chi ha il coraggio di mostrarsi vulnerabile.

La mostra "Spikes" aprirà alle ore 19 presso il Blah Blah di Torino, in via Po 21. L'evento è ad ingresso libero e sarà accompagnato dal dj set rock/metal di Banger Dj. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook @blahblahtorino.