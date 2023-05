Dopo finto incidente convince pensionata a consegnare 4 mila euro: ennesima truffa ad anziani a Nichelino

Pochi giorni fa si è concluso il ciclo di incontri voluto dalla tenenza locale dei carabinieri e dall'Amministrazione per mettere in guardia gli anziani dal rischio truffe, ma a Nichelino a ridosso del 1° maggio si è consumato l'ennesimo raggiro ai danni di una pensionata, cui sono stati sottratti circa 4 mila euro tra contanti e gioielli.

Soldi e preziosi

La tattica usata, in questo caso, è stata quella di un finto incidente, che avrebbe coinvolto il nipote dell'anziana, con i malintenzionati che hanno suonato a casa della donna, in via Stupinigi, per dirle che occorrevano subito dei soldi per poter convincere l'avvocato a prendere le difese del giovane. L'anziana, presa forse dal panico, ha raccolto tutto quanto aveva in casa per consegnarlo al presunto 'ambasciatore'.

La certezza del raggiro

L'uomo si è dileguato alla velocità della luce e solo dopo aver parlato con un altro componente della famiglia si è poi resa conto di essere stata vittima di un raggiro, ma ormai era tardi.