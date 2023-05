Circoscrizione 2, Ambrogio-Ravello-Forzese (FdI): "La restituzione di 135mila euro al Comune? Sintomo di mala amministrazione e noncuranza dei problemi dei quartieri"

Questa sera Fratelli d’Italia ha organizzato un presidio di fronte alla sede della Circoscrizione 2 per protestare contro la restituzione di 135.000 euro da parte dell’ente nei confronti del Comune per non aver presentato o realizzato progetti di interesse per il territorio. Oltre agli eletti locali nell’ambito cittadino e i militanti di partito erano presenti anche i dirigenti Roberto Ravello ed Enrico Forzese e il Consigliere della Circoscrizione 2, Domenico Angelino.

“Un chiaro esempio di mala amministrazione che andava assolutamente reso noto: non aver speso una somma così alta denota la mancanza di attenzione che l’Amministrazione di sinistra della Circoscrizione 2 ha dimostrato in questi anni. È necessaria assoluta trasparenza su questo evento e per questo presenterò un’interpellanza in Comune per chiedere i chiarimenti necessari”, afferma il Senatore di Fratelli d’Italia e Consigliere comunale di Torino Paola Ambrogio

"Da Santa Rita a Mirafiori di problemi da risolvere ce ne sarebbero parecchi – afferma Roberto Ravello, dirigente regionale di Fratelli d’Italia – eppure, chi governa la Circoscrizione non si rende conto di cosa quei 135.000 € avrebbero potuto rappresentare: cura del verde, riparazione delle buche, adeguata pulizia delle strade sono solo alcuni progetti che sarebbe necessario portare a termine per restituire ai nostri concittadini quartieri e spazi dignitosi. Santa Rita e Mirafiori meritano rispetto".

“Continueremo senza sosta a denunciare questi significativi esempi di mala amministrazione”, conclude Enrico Forzese, dirigente cittadino di Fratelli d’Italia, che continua: “Chi ora amministra Torino, dal Comune alla Circoscrizione 2, farebbe meglio a spendere fino all’ultimo centesimo disponibile visto che, tra l’altro, si tratta sempre di soldi dei cittadini, altrimenti bisognerebbe lasciare spazio a chi veramente ha a cuore le istanze dei quartieri e conosce a fondo le problematiche dei torinesi”.