Del Piero vicinissimo al ritorno alla Juve. Con la 'benedizione' di Lapo

Qualche settimana fa, a precisa domanda, aveva risposto: "C'è questa possibilità". Ora la possibilità che Alessandro Del Piero torni alla Juve sta diventando ogni giorno di più una possibilità concreta, dopo che il suo 'nemico giurato', l'ex presidente Andrea Agnelli, ha chiuso con i colori bianconeri e detto addio all'Italia, dopo aver convolato a nozze con la sua Deniz.

Il plebiscito dei tifosi per Pinturicchio

Il suo ritorno in tempi recenti allo Stadium, accompagnato dall'ovazione e dalla standing ovation di tutto il pubblico, è la conferma di quanto Pinturicchio sia ancora amato dai cuori juventini. E già nei mesi scorsi, dopo l'uscita di scena del vecchio gruppo dirigente, sui social bianconeri era stato subito plebiscito di fronte all'ipotesi di un suo ritorno. Alla nuove Juve targata Gianluca Ferrero, infatti, serve come il pane un uomo di calcio, in un quadro dirigenziale al momento pieno solo di figure tecniche e di uomini provenienti dal mondo della finanza.

La necessità di un grande ex in società

La necessità di rimettere a posto i conti è un imperativo arrivato dall'alto, da Exor e da Jonh Elkann in prima battuta, ma a questa Juve serve anche una persona che conosca le dinamiche del campo, che abbia il carisma del grande campione, che sappia essere il collante tra il passato ed il futuro per scrivere nuove importanti pagine nel presente. E nessuno più di Del Piero, l'uomo di tutti i record con la maglia bianconera, potrebbe essere l'uomo giusto.

Del Piero: "Questi colori sono la mia vita"

Le parole di Del Piero in un post social di poche ore fa lasciano pensare che questo nuovo matrimonio s'abbia da fare. E anche in tempi rapidi. "La Juventus è una parte della mia vita, e nemmeno piccola. Per la mia storia, non sarò mai altro da quei colori", ha detto, a rimarcare la sua appartenenza bianconera.

"Come tutti i tifosi, seguo questa vicenda con grande attenzione e trasporto. Anche per il mio lavoro e il mio ruolo pubblico, in situazioni come queste inevitabilmente mi vengono chiesti commenti, e altrettanto inevitabilmente si scrive e si dice tanto. Questo però è un momento delicato per il club e adesso l'unica cosa che conta e che può fare chi ama la Juventus è mettere nelle migliori condizioni di lavorare le persone alle quali il club è stato affidato, per guidarlo in questa fase così complessa", ha aggiunto Del Piero.

"E' un compito di grande responsabilità che merita tutto il nostro supporto, è il momento di essere ancora più juventini. Per questo credo sia giusto non commentare notizie e indiscrezioni, che magari possono poi tramutarsi in speculazioni. Così faccio oggi e così farò per i prossimi giorni. Ci tengo soltanto ad augurare buon lavoro a tutti coloro che oggi si stanno occupando della Juventus, lo faranno con la professionalità, la dedizione e la passione - ne sono certo - che meritano il Club, i tifosi, la nostra maglia". Una conclusione diplomatica, che però vuole soprattutto evitare che il suo nome finisca ancora una volta in prima pagina.

La 'benedizione' di Lapo

Ma tra i primi ad andare a commentare le parole del grande ex numero 10 non c'è stato un tifoso qualsiasi, ma Lapo Elkann. Il suo "Sei un grande" accompagnato da due cuori bianconeri è sembrata un'autentica benedizione al suo ritorno da parte di un uomo della famiglia e della proprietà che di recente era stato molto severo nei confronti della squadra (e pure della Ferrari, altro gioiello di famiglia).

Insomma, se sono rose... La sensazione è che nel giro di un appena, appena sarà terminata la stagione sportiva, il ritorno di Del Piero possa diventare ufficiale, con un incarico da vice presidente o da dirigente di peso dell'area tecnica.