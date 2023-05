Ecco il nuovo Moi: quasi conclusi i lavori nelle ex palazzine occupate, ora è un trionfo di colori [FOTO]

Un'esplosione di colori, forme geometriche e appartamenti ordinati e moderni. Si appresta a cominciare la "terza vita" delle Palazzine dell'ex Moi. Anche l'occhio più disattento, passando lungo via Giordano Bruno (spina dorsale di borgo Filadelfia e zona Lingotto) non può non notare, in queste ultime settimane, gli enormi passi avanti che sono stati fatti dai cantieri di riqualificazione di quelle che una volta erano le case "olimpiche" in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, firmate dall'architetto Benedetto Camerana. E che ora saranno destinate a finalità di housing sociale e di ospitalità di studenti universitari.

Diciassette anni di storia (e problemi)

Sono passati diciassette anni, da quella che è stata la nascita di questo "quartiere nel quartiere", sorto a ridosso dei vecchi mercati generali e che si affaccia prorpio sulla ferrovia. Ma nel frattempo sono successe molte cose: dalla fine dei Giochi, infatti, non tutte le palazzine hanno vissuto il "post olimpico" che si era messo in programma. Alcune, ben 7, sono diventate oggetto di occupazione abusiva e sono state ostaggio di degrado. Droga, sfruttamento, addirittura racket nei confronti di quei disperati che cercavano un tetto dove dormire. Ci fu anche un caso di omicidio, consumato proprio al secondo piano della palazzina che fa da spigolo all'ex Moi, all'altezza di corso Corsica. Era il 2019. Da quel momento, le voci e le spinte (anche politiche) per uno sgombero si fecero sempre più insistenti.

Una spesa da 60 milioni di euro

Nate come Villaggio Olimpico per gli atleti, le palazzine dell'ex Moi sono costate circa 60 milioni di euro. Le case, dopo lo sgombero, sono state acquistate dal F.A.S.P. (Fondo Abitare Sostenibile Piemonte), controllato da Investire SGR SpA, e con l'appoggio di Comune, Regione, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Cassa Deposito e Prestiti e Fondo Investimenti per l’Abitare.

Il futuro tra studenti e housing sociale Il futuro, che sarà realtà tra poche settimane, oscilla tra destinazioni di housing sociale a utilizzi per studentato e coworking. In particolare, i principali gestori saranno Camplus e Fondazione Ceur. Si stimano almeno 400 nuovi posti letto per gli studenti universitari, in particolare quelli di Economia e Commercio, poco distante da via Giordano Bruno.