A maggio si celebra la salute mentale e in Italia sono sempre di più le persone che si rivolgono a uno psicologo per gestire ansia e stress

La salute mentale è uno stato di benessere mentale che ci consente di far fronte ai fattori di stress della vita, realizzare il nostro potenziale, imparare e lavorare bene e contribuire alla vita della comunità. È parte integrante della salute e del benessere, da cui dipendono le nostre capacità individuali e collettive di prendere decisioni, stabilire relazioni e plasmare il mondo in cui viviamo. La salute mentale è un diritto fondamentale di ogni essere umano. È anche un aspetto essenziale dello sviluppo personale, comunitario e socio-economico. Maggio è il mese dedicato alla salute mentale e in Italia, due persone su tre cercano uno psicologo per affrontare ansia e stress.

Promozione della salute mentale e prevenzione dei problemi di salute mentale

L'ultimo rapporto AXA Mind Health 2023, condotto da Ipsos e AXA su oltre 30.000 persone in 16 Paesi, ha classificato l'Italia all'ultimo posto insieme al Giappone per quanto riguarda la salute mentale. Solo il 18% degli italiani si sente completamente soddisfatto della propria salute mentale, con le donne e i giovani tra i gruppi più a rischio. La disparità di genere e l'uso eccessivo di tecnologie sono fattori che contribuiscono a questo fenomeno. La ricerca ha rivelato dati incoraggianti che contraddicono la tendenza dell'anno scorso: l'accettazione nei confronti della salute mentale sta aumentando e c'è maggior propensione a prendersene cura. Ecco perché sono prioritarie le azioni di prevenzione e promozione, infatti, esse si concentrano sulla ricerca dei fattori che influenzano la salute mentale a livello individuale, sociale e strutturale, al fine di ridurre i rischi, aumentare la capacità di adattamento e creare ambienti favorevoli alla salute mentale e benessere psicologico. Unobravo a questo proposito ha condotto un'analisi sulle motivazioni dei quasi 300.000 italiani che hanno scelto di iniziare un percorso di terapia online nel corso del 2022.

Perché gli italiani scelgono di affidarsi alla psicoterapia?

Gli italiani riconoscono la professionalità degli psicologi, ma spesso faticano ad ammettere di avere bisogno di supporto. Nonostante tutto, la terapia psicologica sta diventando sempre più accettata dagli italiani, anche grazie al Bonus Psicologo che ne favorisce l'accessibilità. Sempre più persone scelgono di rivolgersi ad un professionista della salute mentale per superare difficoltà o migliorare la propria qualità di vita. Più di 200.570 persone si sono rivolte a Unobravo nel 2022 per intraprendere un percorso psicologico, con l'obiettivo di scoprire nuove chiavi di lettura della vita e migliorare la propria autostima. Questa scelta è stata vista come un'opportunità per svilupparsi personalmente e guardare al futuro con maggiore positività. Sempre più persone vedono la terapia come un modo per amarsi e capirsi meglio, ottenere nuove prospettive e aumentare autostima, fiducia e sicurezza.

Ansia e stress alla base dei problemi

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo stress e l'ansia sono diventati il male del XXI secolo, con circa il 66% delle persone che si rivolgono a uno psicologo per cercare aiuto. Il recente World Mental Health Report ha rivelato che ben 301 milioni di persone nel mondo soffrono di disturbi d'ansia. Nel corso del 2022, quasi 2 su 3 di coloro che hanno utilizzato la piattaforma di psicologia online ha segnalato di provare frequentemente ansia o elevati livelli di stress. In questa società precaria, gli italiani sperimentano insicurezza, solitudine e diffidenza verso gli altri. L'instabilità causata dalla crisi economica e geopolitica degli ultimi dieci anni ha generato tensioni sociali, conflitti e nuove fragilità che si traducono in insicurezza, solitudine e diffidenza verso gli altri. Le preoccupazioni principali degli intervistati hanno riguardato la salute, il lavoro, la sicurezza economica e la famiglia, con livelli di preoccupazione variabili in base all'età. La salute è una delle maggiori fonti di timore per le persone più anziane, mentre i giovani tra i 18 e i 24 anni sono preoccupati principalmente dalla fiducia in se stessi.

Altre cause scatenanti

Le difficoltà nella relazione sono una delle principali ragioni per cui gli italiani cercano aiuto psicologico, insieme ad ansia e stress. Secondo Unobravo, il 54% degli italiani ha problemi nel sentirsi sereno riguardo alla propria vita affettiva e nelle relazioni con partner, figli, familiari o amici. Ma non è tutto! Un numero considerevole di individui opta per l'assistenza di un esperto in ambito psicologico per superare situazioni complesse legate alla perdita, come il termine di una relazione o la scomparsa di un caro. Nello specifico, il 5,2% ha scelto il supporto psicologico come supporto post-rottura sentimentale e il 3% dopo un lutto o altre forme di perdita affettiva.

In conclusione

Raggiungere un equilibrio interiore e sociale, conoscere se stessi, migliorarsi costantemente e imparare ad apprezzarsi rende la vita più bella. Prendersi cura di sé permette di vivere una vita più serena e soddisfacente, gestire lo stress e le relazioni interpersonali in modo più efficace, migliorare l'auto-percezione psico-emotiva e l'aspetto fisico. La psicoterapia può portare a un reale cambiamento nella nostra vita, influenzando il nostro modo di pensare, di sentire e di relazionarci agli altri. Questo cambiamento non è solo una sensazione personale ma ha anche un impatto neurofisiologico comprovato.