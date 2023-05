Cava di Druento, Allasia: "Vicenda da approfondire per valutare lo stralcio"

Questa mattina, durante la riunione delle Commissioni III e V del Consiglio regionale, si è tenuta l’audizione del Sindaco del Comune di Druento, Carlo Vietti, e dei rappresentanti del Comitato No Cava Misterletta Cortese Balmera in merito al progetto di una nuova cava di estrazione di argilla sul territorio di Druento contenuto all’interno del PRAE, Piano Regionale Attività Estrattive.

"Dovremo farci carico di capire come, con grande buon senso, rispondere positivamente a quello che i cittadini hanno chiesto: stralciare quest'area dal PRAE", le parole del presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia commentando l'avvenuta audizione stamane del comitato di Druento “No Cava Misterletta-Cortese-Balmera” da parte della Terza e Quinta commissione in seduta congiunta.

"Il comitato - sottolinea Allasia - ha ribadito in maniera inequivocabile le ragioni di un dissenso rispetto al progetto di una nuova cava per l'estrazione dell'argilla, prevista dal piano regionale di attività estrattive della Regione Piemonte. Con serenità e assoluta determinazione hanno evidenziato le grandi criticità di questa possibile scelta: stravolgimento del paesaggio naturale, peggioramento della qualità della vita e della salute di chi lì abita, assenza di una viabilità di accesso per il transito di mezzi pesanti, il rischio che un interesse privato possa danneggiare quello di una comunità". Il Consiglio regionale, in modo formale, è stato coinvolto ed informato. "A noi consiglieri ora spetta il compito di approfondire e analizzare il tema, provando a ricostruire come si è giunti all'individuazione di quell'area così precisamente delimitata. La mia sensibilità verso la vicenda resta assai alta", conclude il presidente Allasia.

"I rappresentanti del Comitato hanno ribadito tutte le loro perplessità sul progetto che insiste su un’area non ancora compromessa, fra le più belle del territorio druentino. La cava infatti sarebbe ubicata tra le Cascine Misterletta, Cortese e Balmera, deturpando 66.000 metri quadri di terreni agricoli. La sua presenza impatterebbe però anche sui territori confinanti, richiedendo la creazione di una viabilità ad hoc per l’accesso e il transito di mezzi pesanti", sottolinea la consigliera regionale di LUV Silvana Accossato.

"Nel corso del confronto è emerso come non ci sia stata alcuna co-progettazione con i comuni interessati, come prevedrebbe invece la legge regionale, ma solo la procedura burocratica che almeno ha permesso al Comune di Druento di esprimere parere negativo. Noi abbiamo richiesto un’informativa dell’Assessore Tronzano per capire se c’è la volontà da parte della maggioranza di centrodestra di valutare e recepire tutte le perplessità che questo progetto ha evidenziato e, più in generale, sullo stato di definizione del PRAE prima che inizi l’iter di approvazione in Consiglio regionale", ha concluso Accossato.

"Abbiamo seri dubbi sull’opportunità che una localizzazione così circoscritta e specifica avvenga in un piano regionale che dovrebbe rimanere più generale e speriamo prevalga il buon senso, come hanno richiesto i rappresentanti del Comitato. Temiamo che l’attuale bozza di PRAE sia stata scritta esclusivamente partendo da una copianificazione con gli impresari delle cave e purtroppo, come già emerso, in assenza di un rapporto di dialogo con i comuni e i territori".