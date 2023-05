Rear, Laus: "Il mio impegno politico aumenterà. Protagonista attivo delle prossime regionali"

"Il mio impegno politico aumenterà e non si scalfirà a partire dalle prossime elezioni regionali. Sarò come sempre un protagonista attivo". A scriverlo su Facebook è il parlamentare del Pd Mauro Laus, all'indomani del terremoto politico e giudiziario che lo ha travolto.

Ispezione ordinata dal ministro Urso

Il senatore dem è indagato per condotte riconducibili alla malversazione, dopo accertamenti della Guardia di Finanza sulla Rear. Cooperativa di cui Laus è socio e che fornisce servizi ad enti pubblici e privati di guardiania, come musei e fondazione del mondo dell'arte. Intanto, la Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e le società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto, su indicazione del ministro Adolfo Urso, a seguito dell'avvio di una inchiesta, l'invio di una ispezione straordinaria presso la cooperativa Rear.

"Oggi vanno all'incasso i miei detrattori"