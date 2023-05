Beffa a Torino, la festa scudetto è del Napoli: in centro bandiere azzurre, caroselli e fuochi d'artificio [FOTO E VIDEO]

Esplode la festa tricolore a Torino. Ma a festeggiare sono i tifosi del Napoli, non di Juventus e Toro.

Caroselli di auto, tifosi, clacson e petardi hanno animato il centro città, con gruppi di sostenitori azzurri che si sono ritrovati in piazza Castello. Tanta la gioia per un trionfo inaspettato a inizio anno. Gioiscono i tanti napoletani presenti a Torino, nonostante le minacce degli ultras bianconeri. Non sono mancati ovviamente i cori contro la Juve.