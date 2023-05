ABIO Rivoli ODV organizza un corso di formazione per diventare volontari

ABIO Rivoli ODV per ampliare il proprio organico promuove un corso di formazione specifico per diventare volontari ABIO in servizio presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Rivoli. Per capire meglio che cosa comporta e cosa è necessario fare per potervi accedere, l’associazione ha organizzato un incontro informativo aperto a tutti gli interessati, in programma martedì 23 maggio alle ore 16 presso la sala polivalente del Comune di Rivoli Via Dora Riparia 2.