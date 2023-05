Cibo per la mente e per il corpo: a Settimo Torinese tutti a cena con Mariella Fabbris [FOTO]

Il gusto per il teatro? A Settimo Torinese non è un modo di dire. La dimostrazione si è avuta nei giorni scorsi, grazie a Mariella Fabbris, che nel cortile degli spazi di via Brescia 75 ha proposto cibo per la mente, ma anche per lo stomaco.



Accanto alla presentazione dello spettacolo "Cibo Angelico", infatti, nell'area di proprietà della ditta Maba, con i titolari Daniele e Monica, gli spettatori hanno potuto anche gustare gnocchi in versione tricolore distribuiti ai presenti.

Per dolce, poi, non è mancata una torta al cioccolato e nocciole.