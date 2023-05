Domenica si corre la StraPellerina della Felicità

Domenica 7 maggio si corre la StraPellerina della Felicità, evento ludico-motorio di camminata e corsa, organizzato dal gruppo Volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology PRO.CIVI.CO. S. OdV e ispirato alla guida al buon senso intitolata La Via della Felicità di L. Ron Hubbard.

Dopo sei edizioni della Maratonina della Felicità con un percorso di 21 km, l’associazione organizzatrice – che dedicherà l’intero ricavato dell’evento al progetto “Quartiere Pulito” – ha scelto per quest’anno di abbreviare il chilometraggio per rivolgersi principalmente a quelle persone che si stanno appassionando alla camminata sportiva o alla corsa, ma non hanno velleità agonistiche di resistenza o velocità. I due circuiti a scelta, di circa 5 km o circa 10 km si sviluppano quasi interamente all’interno del parco Pellerina, la più grande area verde di Torino.

“Non si tratterà infatti di una gara – spiega l’ultramaratoneta Simone Leo, co-fondatore dell’evento, testimonial internazionale della campagna La Via della Felicità – Piuttosto vuole essere un momento ricreativo per camminare o correre in compagnia su percorsi segnalati e presidiati da personale volontario, ma senza l’impegno agonistico”.

L’iniziativa - affiliata al Comitato OPES di Torino e con il partenariato di Legambiente Metropolitano - è patrocinata da Regione Piemonte, Città di Torino, Circoscrizioni 4 e 5.

Ritrovo a partire dalle 08:30 in corso Regina Margherita 440. Partenza alle 10:00. Quote di partecipazione rispettivamente di €5 per la 5 km e €9 per la 10 km.

Iscrizioni anticipate fino al 6 maggio: online dalla pagina Facebook Maratonina della Felicità (pulsante ISCRIVITI); di persona, presso IPERBIOBOTTEGA (corso Regina Margherita 440) dalle 9.30 alle 19.30, oppure presso PRO.CIVI.CO. S. ODV (via Villar, 2) dalle 9.30 alle 19.30.

Iscrizioni il giorno della manifestazione: presso il banchetto allestito nei pressi della partenza entro e non oltre le ore 09.30. Per agevolare i partecipanti l’organizzazione invita all’iscrizione anticipata. Informazioni: procivicos@yahoo.it – 347.9811901.