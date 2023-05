Giardino Gabotto: il 27 maggio inaugura l’orto botanico curato da Aido Piemonte

Il Giardino Gabotto si arricchirà dal 27 maggio di un orto botanico con mirtilli e altre piante ornamentali. A curarlo, in occasione del Festival della Gentilezza, sarà l’associazione Aido Piemonte.

"L'area sarà inaugurata in occasione del 50esimo anniversario di Aido Piemonte - spiegano dall'associazione - . Volevamo, oltre a prenderci cura del giardino, anche restituire qualcosa alla comunità. Dal 27 maggio inizieremo anche delle attività didattiche con i più piccoli con progetti di sostenibilità e solidarietà".

L'Aido Piemonte è infatti la nuova associazione che entra a far parte del rinnovato patto di collaborazione per la cura del Giardino Gabotto. Un patto approvato nel 2019, coinvolgeva già alcuni soggetti associativi, associazione Triciclo e Paul Valery, che si impegnavano per la cura e l'animazione dell'area verde.

Il patto, scaduto a gennaio 2023, è stato rinnovato per altri tre anni dalla Circoscrizione 8 e si è arricchito della presenza dell'associazione dei donatori di organi.

Le altre attività

Oltre all'orto botanico, sempre in occasione del Festival della Gentilezza, che quest'anno sarà a tema riciclo, l'associazione Paul Valery organizzerà un flashmob che coinvolgerà diversi artisti. Triciclo invece durante l'anno continuerà con gli interventi di pulizia dell’area, i laboratori per bambini e l'attività sensibilizzazione cittadinanza. Con la festa del 27 maggio presenterà inoltre un assaggio della mostra "Cammini tra cielo e terra", relativa alle fotografie dedicate a grandi alberi e piante da tutto il mondo.