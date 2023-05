Meteo: il weekend inizia con una bella giornata, ma poi si prepara una settimana di perturbazioni

Temperature in rialzo, con valori massimi diffusamente oltre i 23°C, e punte di 25/26 °C ove soleggiato. Minime comprese tra 14 e 16 °C anch'esse in risalita.

Per domenica 7 maggio, invece, instabilità più diffusa a partire dal pomeriggio, con rovesci o temporali sparsi dapprima sulle zone alpine, verso sera in estensione anche alle pianure, dove potranno insistere anche nelle prime ore della notte di lunedì.

Temperature in leggero calo nelle massime, più per la copertura nuvolosa e le piogge che per aria fredda, mentre le minime saranno stazionarie o in lieve aumento. Venti per lo più assenti, ma saranno possibili forti raffiche durante i temporali.