Oltre cento ragazzi protagonisti di "Rosa in Giallo e Noir" al Salone del Libro

Il refrain di una vecchia canzone degli anni sessanta vocalizzava così: “Dieci ragazzi insieme non sono dieci ma sono di più”. Gli studenti che parteciperanno al Salone del Libro di Torino per Rosa in Giallo e Noir, in Sala Argento, sono addirittura 105, accompagnatori compresi, sintomo di indiscutibile successo e di particolari capacità organizzative e aggregative.