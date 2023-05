Scudetto Napoli, la Juve sceglie la via dell'ironia: "Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni"

Caroselli, clacson e bandiere. Anche a Torino. Ma per lo scudetto del Napoli - che ha richiamato nel centro della città tantissime persone, sicuramente di più rispetto a quelle che hanno festeggiato gli ultimi tricolori della Vecchia Signora, la Juventus ha aggiunto una buona dose di ironia, per non dire sarcasmo, nella sua comunicazione ufficiale rivolta alla squadra partenopea.

Un Tweet velenoso

Lo ha fatto via Twitter, attraverso il suo canale ufficiale: "Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci", con faccina apposita che sorride. E poi "Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!".



Insomma, un po' di veleno in coda a un rapporto che non è mai stato particolarmente affettuoso, soprattutto nei tempi più recenti. Non ultimo, è stato lo stesso patron del Napoli, De Laurentiis, a lasciare intendere come a quello di quest'anno avrebbero potuto aggiungersi altri allori, nel recente passato, se non ci fossero state situazioni particolari.

Un rapporto contrastato

E visto che, da Antonio Conte in poi, la Juventus ha portato a casa 9 scudetti (consecutivi) degli ultimi 12, il riferimento è stato piuttosto evidente. Ma anche in passato non sono mancate altre occasioni di polemica o di protocolli infranti. Come la volta in cui - era il 2012 - al termine della Supercoppa italiana persa per 4-2, il Napoli non prese parte alla cerimonia di premiazione dei bianconeri. A inasprire ulteriormente i toni, il passaggio di Higuain alla Juve attraverso il pagamento della clausola rescissoria. Ma non solo.



Una serie di frizioni che la Juventus ha voluto sottolineare, pur facendo i complimenti, con un tweet che ora è diventato virale.