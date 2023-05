Settimo Torinese, una comunità in festa per celebrare San Giuseppe Artigiano [FOTO]

Primo Maggio festa dei lavoratori, ma non solo. Per Settimo Torinese, e in particolare per la Parrocchia che porta il suo nome, il primo giorno di questo mese è anche l'occasione per celebrare San Giuseppe artigiano.

Una ricorrenza che si è ripetuta anche quest'anno, con la presenza di tante persone che prima hanno partecipato alle celebrazioni della Santa Messa e poi hanno dato vita a un momento conviviale con vecchie e nuove generazioni a festeggiare seduti attorno alla stessa tavola.



Pentoloni ribollenti, piatti ricolmi e anche l'accompagnamento musicale ad allietare la serata, tra sorrisi e buona compagnia.