Crolla un controsoffitto in un ambulatorio dell'ospedale Sant'Anna: per fortuna all'interno non c'era nessuno

Paura all'ospedale Sant'Anna di Torino, dove questa notte è crollato un controsoffitto. L'incidente è avvenuto nell'ambulatorio di isteroscopia al piano rialzato della struttura. Fortunatamente a quell'ora non c'erano persone presenti. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza e isolata.

Come noto, spiega lo stesso ospedale, "proprio per evitare la possibilità che si verifichino episodi di questo tipo, su questa e altre strutture che hanno quasi un secolo di vita (il Sant'Anna è del 1938, ndr) alle ordinarie operazioni di manutenzione che la Città della Salute porta avanti in modo costante (in questo momento ad esempio è in fase di rifacimento uno dei controsoffitti del terzo piano), la Regione ha affiancato un piano di manutenzione straordinaria che tra le principali priorità ha proprio il monitoraggio approfondito di tutti i controsoffitti, dato che da oltre dieci anni non erano stati più eseguiti lavori di manutenzione straordinaria in vista del nuovo Parco della salute".

"Gli ospedali del Piemonte cadono a pezzi. Chiederemo alla Giunta Cirio un'informativa in merito al crollo di un controsoffitto nel reparto di Urodinamica nell'ospedale Sant'Anna. Fortuntaamente al momento della caduta il reparto era chiuso e nessuno è rimasto ferito. Ma c'è tanta apprensione. È impossibile, per il personale sanitario, continuare a lavorare in situazioni di rischio", attaccano gli esponenti regionali del M5S.