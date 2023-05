Attimi di paura nella prima mattina di ieri, giovedì 4 maggio, a Torino. Pistola in pugno come minaccia, hanno preso al proprietario un furgone in corso Agnelli.

Si tratta di due persone, descritte ai carabinieri come potenzialmente originarie dell'Est Europa, che erano a loro volta a bordo di un mezzo analogo, di colore rosso, e che hanno avvicinato il proprietario del furgone, un Fiat Ducato, e sono scappati dirigendosi verso fuori Torino.

Sull'episodio ora indagano i carabinieri.