Pedopornografia, aumentano gli adescamenti online. La polizia: "Attenti alla chat con i compagni e alle piattaforme di gaming

E’ sempre più preoccupante l’aumento degli adescamenti online con vittime i bambini sotto i 13 anni. Negli ultimi tre anni (2020, 2021, 2022) sono stati poco meno di 900 i bambini approcciati da adulti nei luoghi virtuali del gioco e della socializzazione. Di questi, 56 casi sono stati riscontrati nei primi tre mesi del 2023.

I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, che cade proprio oggi 5 maggio. Per l'occasione, la Polizia Postale ha deciso di raccontare il suo impegno quotidiano per la tutela dei minori da ogni forma di rischio cibernetico.

Ecco qualche numero che riguarda il 2022: i siti illegali oscurati e messi in black list sono stati 2.622, mentre sono state 1.466 le persone indagate per reati di pedopornografia. Sono stati invece 430 i casi accertati di adescamento online.

Cresce dunque il numero dei soggetti adulti arrestati per reati di pedopornografia, adescamento online e abuso sessuale di minori. Solitamente si tratta di uomini di meno di 50 anni, che si concentrano proprio dove la presenza di minori è più cospicua. L’adescamento si riconferma come un fenomeno preoccupante che investe fasce di età sempre più precoci, nei luoghi della massima sicurezza percepita, come le chat con i compagni di scuola e le piattaforme di gaming.