Psicologi e divise, a Torino il team che combatte la pedopornografia: "Ci infiltriamo per fermare i pedofili"

Ecco come lavora la Polizia per scardinare le organizzazioni che diffondono la pedopornografia

Infiltrarsi nelle comunità virtuali e fingersi pedofili, scavare nelle chat e indagare nel dark web con un obiettivo: fermare la pedopornografia, tutelare le (sempre più giovani) potenziali vittime. E' un lavoro delicatissimo quello svolto dalla polizia postale di Torino, che per contrastare quello che viene considerato tra i reati più odiosi ha messo su un vero e proprio team "anti pedofili".

Una vita da infiltrati nelle comunità dei pedofili

Una squadra composta da circa 10 persone in divisa, supportata da gruppo di psicologi. Perché il lavoro è estremamente complesso - non solo dal punto di vista tecnico - come confermato dal vice questore aggiunto, Martino Brunetti: "E' un'attività investigativa sotto copertura molto delicata, perché per fermare i malintenzionati dobbiamo infiltrarci in comunità di pedofili". Gli agenti della polizia postale vedono di tutto. Immagini, video. "dal punto di vista psicologico non è semplice: ecco perché siamo supportati da un team di psicologi che ci aiuta a trovare un clima di serenità. E poi nel nostro percorso è molto importante la formazione".



Di certo la serenità non è facile da ottenere quando si detesta la violenza. Ma per un obiettivo superiore è necessario fingersi pedofili per fermare quelli veri. Per proteggere i ragazzi e i bambini dagli abusi.

Pedopornografia, com'è cambiato il fenomeno

"Il fenomeno della pedopornografia è cambiato molto negli ultimi anni, questo a causa della propensione dei giovani all'uso dello smartphone. I ragazzi sono esposti maggiormente a un rischio di vittimizzazione", racconta il vice questore aggiunto della polizia postale.



Le piattaforme su cui avviene l'adescamento sono le più svariate e si differenziano per età: Instagram e TikTok vengono utilizzate dai pedofili per contattare gli adolescenti. "I social permettono un'immediata condivisione di materiale multimediale". E' invece sulle piattaforme di gaming, giochi di ruolo e società, battaglie uno contro uno con chat che avviene l'adescamento dei ragazzi più giovani: "Lì si innesca un meccanismo di conquida, poi il malintenzionato prova a spostare la conversazione in chat di messaggistica istantanea come Whatsapp e Telegram al fine di ottenere foto e video", spiega il dottor Brunetti.

Lotta alla pedopornografia, impegno totale da parte della polizia