FameLab: il primo talent show della scienza torna a Torino

Il 6 maggio 2023 torna a Torino FameLab, la competizione internazionale rivolta a giovani ricercatori che si occupano di scienza e tecnologia e hanno il talento della comunicazione. L’evento che ha una dimensione globale è organizzato dal 2012 in Italia da Psiquadro in collaborazione con il Cheltenham Festivals, ideatore del formato, e in partnership con oltre 100 partner tra cui numerose Università, Enti di Ricerca pubblici e privati.

Aspiranti divulgatrici e divulgatori dell’edizione torinese si sfideranno il 6 maggio presso la Lavanderia a Vapore di Collegno (Corso Pastrengo, 51), ex ospedale psichiatrico ora centro di eccellenza regionale nell’ambito della danza, con una prima preselezione mattutina (inizio alle 09.30) ed una selezione finale pomeridiana (a partire dalle ore 14.30). A giudicare i talk una giuria costituita da esperti ed esperte di diversi settori scientifici e di comunicazione. I concorrenti dovranno presentare un argomento in modo chiaro, coinvolgente e comprensibile anche a un pubblico di non esperti, senza l'ausilio di proiezioni, grafici o video. In soli tre minuti i partecipanti dovranno esprimere il proprio talento comunicativo, convincere la giuria e trasmettere il fascino della ricerca.

L’edizione 2023 di FameLab vede due grandi novità: per la prima volta la competizione sarà aperta non solo a concorrenti di ambito scientifico, medico e ingegneristico ma anche a concorrenti di ambito umanistico che nelle loro ricerche adottano metodi, teorie, e dati scientifici e ne parleranno nei loro talk. Sono ammessi coloro che si occupano di antropologia, archeologia, economia, filosofia, geografia, giurisprudenza, linguistica, letteratura, storia dell’arte, psicologia, scienze politiche, sociologia e storia. Inoltre, il campione o campionessa nazionale si aggiudicherà l’accesso alla finale internazionale e un premio in denaro.

Sono tre i requisiti per potersi candidare: essere studente di una scuola di dottorato o una scuola di specializzazione o master post-laurea in ambito scientifico, medico, ingegneristico o umanistico presso istituzioni di ricerca pubbliche o private; avere un comprovato rapporto di lavoro nel settore ricerca e sviluppo con un ente o una azienda pubblica o privata e in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico, in ambito scientifico, medico, ingegneristico o umanistico.

I primi due classificati di ogni selezione accederanno a una masterclass in comunicazione della scienza che si terrà a Perugia dal 9 all’11 giugno 2023, e alla finale nazionale in programma il 30 settembre sempre a Perugia che concluderà gli eventi della maratona SHARPER – Notte Europea dei Ricercatori. Il vincitore o la vincitrice inoltre gareggerà per diventare campione o campionessa mondiale 2023 alla finale internazionale online in programma il 24 novembre 2023.

Le selezioni locali quest’anno vedranno coinvolte 12 città italiane: Trieste, Genova, Lec<wbr></wbr>ce, Torino, Palermo, Catania, <wbr></wbr>Brescia, Perugia, Cosenza, Cam<wbr></wbr>erino, Ancona e Pisa.

La selezione FameLab Torino è coordinata dall’Università degli Studi di Torino in collaborazione con Associazione Centro Scienza Onlus, Associazione Apriti Cielo – Infini.to, Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Università del Piemonte Orientale, Comune di Collegno e Lavanderia a Vapore.

Per info; www.eventbrite.it/e/<wbr></wbr>biglietti-selezione-di-<wbr></wbr>famelab-torino-2023-<wbr></wbr>617601561897