sPAZIO211 ospiterà gli Africa Unite domenica 2 luglio.

Il gruppo più longevo e rappresentativo del reggae made in Italy torna sulle scene con oltre 40 anni di carriera alle spalle. Il loro viaggio continua con la pubblicazione, ad aprile, del nuovo videoclip di “7 Secondi”, il terzo singolo estratto dall’album "Non è fortuna" pubblicato nella primavera 2022 prima di avventurarsi in un tour di concerti ripreso e descritto proprio nelle immagini del videoclip.

Per info: www.spazio211.com