L'artista iraniana Hanieh Eshtehardi in mostra alla Galleria 44

Fino al 26 maggio, l'artista iraniana Hanieh Eshtehardi espone alla galleria Galleria 44 con la personale "Risveglio".

"Da anni residente in Italia, Hanieh Eshtehardi rappresenta la componente cosmopolita ed aperta al mondo del suo paese, come era millenaria tradizione della storica Persia, prima che l’avvento del regime khomeinista, che molti aveva illuso nel lontano 1979 sulla bontà delle sue intenzioni, adottasse, in nome di una discutibile interpretazione del verbo islamico, una politica di repressione e privazione delle libertà individuali, soprattutto nei confronti delle donne" spiega il curatore Edoardo di Mauro.

L’arte di Hanieh Eshtehardi ha conosciuto due fasi di sviluppo, apparentemente diverse, in realtà intimamente collegate, portatrici di una ricerca pittorica di estrema raffinatezza formale.

Una raffinatezza erede della grande tradizione iconografica persiana, dove la meticolosità del lavoro è sinonimo di adesione spirituale ai valori dello stesso.

Le opere della prima fase di ricerca, che sarà possibile ammirare alla Galleria Spazio 44 indagano la condizione femminile e l'ossessione per l'immagine e la cura del corpo.

Hanieh Eshtehardi ha realizzato, con attenzione ai particolari ed ai dettagli, ritratti di uomini e donne delle classi altolocate, rappresentati riprendendo la tecnica delle opere originali risalenti ai secoli diciassettesimo e diciottesimo, intervenendo sui volti e corpi dei soggetti raffigurati, modificati con immagini anatomiche contemporanee, oggetto di manipolazioni estetiche ottenute tramite interventi di chirurgia plastica e ponendo in essere due differenti visioni della bellezza, quella classica e quella contemporanea, intrisa di superficialità, con un corto circuito spazio temporale profondo, ma nell’immediato non facilmente percettibile, con un procedimento che si inoltra verso la dimensione ibrida del “postumano”.

La raffinatezza dei tratti, la dimensione simbolica e spirituale della composizione, virano verso il linguaggio premoderno e post-moderno dell’astrazione, l’armonia e la minuziosità del dettaglio si liberano da gabbie compositive per esprimersi nella rarefatta passionalità del colore e del ritmo visivo.

Un ritmo di tonalità primarie indirizzato in direzione di un’astrazione distante dalla gabbia geometrica primo novecentesca, verso un anti-forma organicista, che ha nella duttilità dell’elemento acquatico il suo elettivo punto di riferimento.