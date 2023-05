Premio InediTO: la premiazione della 22^ edizione al Salone del Libro

La premiazione della XXII edizione del Premio InediTO - Colline di Torino sarà sabato 20 maggio al Salone del Libro e al Circolo dei Lettori di Torino

La proclamazione sarà alle 10.30 nella Sala Argento del Salone del Libro di Torino, mentre, la premiazione si svolgerà quest’anno lo stesso giorno ore 21 al Circolo dei Lettori e in diretta streaming sulla pagina Facebook del premio, attraverso la consegna dei premi e il reading dedicato alle opere dei vincitori, che contraddistingue da sempre la cerimonia finale (cui hanno partecipato in passato ospiti prestigiosi come Giorgio Conte, Franco Branciaroli, Alessandro Haber, Arturo Brachetti, David Riondino, Lella Costa e, in collaborazione con il Salone OFF, gli scrittori Marc Augé, Andrea Vitali e Michela Marzano).

L’evento sarà preceduto venerdì 19 maggio alle ore 19.30 alla Sala Arancio del Salone del Libro dalla presentazione in anteprima del romanzo Figlia di frontiera di Virginia Farina.

Parteciperanno alla proclamazione e premiazione autorità e partner del Comitato d’Onore, la Giuria presieduta da Margherita Oggero e formata da Milo De Angelis, Mia Lecomte, Piersandro Pallavicini, Ubah Cristina Ali Farah, Andrea Donaera, Giulia Muscatelli, Federico Vercellone, Susanna Mati, Roberto Latini, Lisa Ferlazzo Natoli, Laura Muscardin, Marco Bonini, Fausto (Coma Cose) nonché dai vincitori della passata edizione.

Gli autori iscritti quest'anno sono nati o risiedono in Italia e all’estero (USA, Cuba, Venezuela, Norvegia, Svezia, Inghilterra, Irlanda del Sud, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, Austria, Polonia, Portogallo, Spagna, Grecia), a conferma dell’internazionalità del premio. 63 i finalisti, 56 in gara nelle varie sezioni e 7 per i premi speciali “InediTO Young” destinato ad autori minorenni (consistente in una penna stilografica offerta da Aurora Penne) e “InediTO RitrovaTO” a un’opera inedita di scrittori non viventi (conferito nelle passate edizioni a Primo Levi, Alfonso Gatto,Italo Svevo e Alessandro Manzoni).

Per info: https://www.premioinedito.it/