Stupinigi, alla Palazzina di Caccia la visita guidata "Puppies" dedicata ai animali

In occasione della mostra “Family” di Elliot Erwitt alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, domenica 14 maggio è in programma “Puppies”, una visita focalizzata sui ritratti presenti, soprattutto quelli dei bambini e dei piccoli animali in loro compagnia, a cui segue un laboratorio di creazione di un diorama con i ritratti di tutta la famiglia.

Crescere insieme a un animale domestico è un’esperienza che fa bene alla salute e al comportamento dei bambini: la presenza di un animale in casa può rappresentare un valore aggiunto all’educazione dei bambini. Quello che si vede però nei ritratti è una realtà più complessa - a volte gli animali rappresentati simboleggiano altre cose rispetto all’idea del “cucciolo” da compagnia - che si scoprirà durante la visita e si approfondirà nel laboratorio.

Per info: www.ordinemauriziano.it