Elezioni sindacali al cantiere Tav, vince la Fillea Cgil: "Pronti a manifestare contro Meloni"

Grande soddisfazione per la Fillea Cgil Torino che si conferma prima organizzazione sindacale, sia per numero di iscritti che per candidati eletti, in uno dei cantieri simbolo del nostro paese. "Si tratta di un grande risultato, per noi questa importante affermazione in uno dei cantieri simbolo, non solo del nostro territorio ma dell’intero Paese, ha davvero un valore politico molto importante da non sottovalutare - commenta Massimo Cogliandro, segretario generale Fillea Cgil Torino e Piemonte - perché dimostra ancora una volta che la nostra organizzazione è sempre e comunque al fianco dei lavoratori, ed i lavoratori, in ogni occasione possibile, ce lo riconoscono con il loro voto, con il loro sostegno, con la partecipazione alle nostre iniziative, e con le loro iscrizioni che spesso ci premiano, non a caso a livello regionale ed a livello nazionale siamo il primo sindacato di categoria. Spesso la politica ci critica accusandoci ingiustamente di essere ideologici, e questo non è assolutamente vero dico io, noi in questi anni abbiamo scioperato e ci siamo mobilitati con Governi di Sinistra, di Destra e tecnici, per noi non conta il colore politico dei Governi, ma la sostanza ed il merito delle proposte".