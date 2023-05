I casi d'uso reali di Yachtify (YCHT) Gli investitori di UNUS SED LEO (LEO) e di Monero (XMR)

Con l'afflusso di token meme e la saturazione del mercato delle criptovalute con monete e token privi di casi d'uso reali, Yachtify si distingue. Questo ha suscitato l'interesse degli investitori di UNUS SED LEO (LEO) e Monero (XMR) e il loro desiderio di partecipare alla sua prevendita.

Il potenziale di crescita di Yachtify (YCHT) la rende facilmente la migliore prevendita del momento

Yachtify è un progetto unico nel suo genere che mira a introdurre un investimento senza precedenti in beni del mondo reale, come gli yacht. Si tratta di un mercato che spera di consentire l'investimento in frazioni di yacht attraverso la NFT.

Come progetto dirompente, Yachtify porterà l'investimento in uno dei settori più lucrativi e lussuosi alla comunità delle criptovalute. Questi potranno acquistare NFT frazionati che rappresentano uno yacht reale e guadagnare i proventi del suo noleggio. Questo fornisce al token casi d'uso reali, aumentando così il suo valore in modo esponenziale.

Al momento, Yachtify si trova nella fase 1 della prevendita, al prezzo di soli 0,10 dollari. Oltre al prezzo basso, è previsto anche un bonus del 30% su tutti gli acquisti. Mettendo insieme questi elementi e considerando il potenziale di crescita di Yachtify, crediamo che possa essere il miglior affare disponibile nel mercato delle criptovalute.

Inoltre, l'investimento in Yachtify è sicuro perché la liquidità è bloccata per tutta la vita e il token del team è bloccato per tre anni. Inoltre, per garantire la trasparenza, lo smart contract è stato verificato da SolidProof.

UNUS SED LEO (LEO): Le incertezze sugli asset causano il disinteresse degli investitori

UNUS SED LEO (LEO) è stata relativamente meno volatile rispetto ad altre criptovalute di recente, registrando una variazione di prezzo al rialzo dell'1,2%. Tuttavia, nelle ultime 24 ore, al momento della scrittura, è stato registrato un calo del 4% nel prezzo di UNUS SED LEO (LEO).

Non è chiaro quale sia il fattore che sta forzando le azioni di vendita, ma questo potrebbe essere l'inizio di una lunga tendenza al ribasso per UNUS SED LEO (LEO). Al momento della scrittura, UNUS SED LEO (LEO) è scambiata a 3,5 dollari, una posizione che i tori potrebbero faticare a mantenere.

A seguito delle incertezze che circondano il movimento dei prezzi di UNUS SED LEO (LEO), gli investitori sono ora alla ricerca di progetti senza inclinazioni ribassiste. Yachtify fa al caso nostro, da qui l'interesse per la sua prevendita.

Monero (XMR): Le speculazioni sul futuro movimento dei prezzi potrebbero avere un impatto sul prezzo

Monero (XMR) ha avuto un periodo di crisi negli ultimi tempi, registrando un calo del prezzo dell'1,48% negli ultimi 7 giorni e un ulteriore 1,63% negli ultimi 30 giorni. Tuttavia, rispetto ai movimenti di prezzo di altri token, si può dire che Monero (XMR) sta resistendo piuttosto bene.

Tuttavia, ci sono state speculazioni sul fatto che Monero (XMR) stia precipitando in una spirale discendente. Le speculazioni sono nate da una voce che suggerisce che Monero (XMR) potrebbe essere cancellato da una delle principali borse valori.

Le speculazioni su un calo del prezzo di Monero (XMR) hanno spinto gli investitori a riconsiderare la loro fiducia nel futuro movimento del prezzo della criptovaluta. Un token che suscita interesse tra gli investitori è Yachtify, che assicura una crescita potenziale più elevata rispetto a Monero (XMR).

Destinata a diventare una delle prime 100 monete, l'investimento in Yachtify offre ampie possibilità di ottenere un profitto significativo. Date un'occhiata al progetto qui sotto:

