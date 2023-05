La Fonduta Reale Inalpi vola a Londra all'incoronazione di Carlo III

Mai, come in questo caso, l’espressione latina “Nomen omen” – che letteralmente suona come "il nome è un presagio" – è calzata a pennello.

La Fonduta Reale Latterie Inalpi ha percorso infatti le strade d’Europa per raggiungere Buckingham Palace, omaggio voluto dall’azienda di Moretta in occasione dell’incoronazione di Re Carlo III.

La Fonduta Reale, prodotta da pregiato formaggio Alpe d’Oro, è un prodotto ideato per i palati più esigenti e raffinati che potrebbe trovare, in questa storica occasione, nuovi estimatori oltremanica, diventando ambasciatrice di quell’eccellenza tutta italiana che l’intero mondo ci riconosce e apprezza.

Un prodotto che racchiude al suo interno un cuore che racconta due storie. La filiera corta e certificata del latte Inalpi, dalla quale nascono prodotti buoni, giusti e sicuri, frutto di un lavoro quotidiano che coinvolge 300 conferitori del territorio che lavorano uniti da un rigido protocollo di filiera che garantisce la qualità e la genuinità di ogni singola referenza Latterie Inalpi, tracciabile dalla stalla alla tavola del consumatore. Ma la Fonduta è anche la concreta rappresentazione di una collaborazione diventata realtà da molto tempo tra Inalpi e lo chef due stelle Michelin – Gian Piero Vivalda – patron dell’Antica Corona Reale di Cervere. Un sodalizio che è unione di competenza, tradizione e esperienza, alla costante ricerca dell’eccellenza della materia prima, dell’ingrediente e della giusta combinazione.