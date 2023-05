"Manager inside", la ricerca realizzata da Skillab e Politecnico sulla "managerializzazione' delle aziende famigliari piemontesi

Giovedì 11 maggio, alle ore 17, presso la nuova sede Skillab, in corso Galileo Ferraris 26 a Torino, è in programma la presentazione dei risultati della ricerca realizzata nell’ambito dell’iniziativa strategica finanziata da FONDIRIGENTI “Manager Inside”.

La ricerca, realizzata da Skillab in collaborazione con i docenti del Politecnico di Torino, è nata con l’intento di indagare i livelli di managerializzazione delle aziende famigliari piemontesi al fine di trarre indicazioni e strumenti utili per lo sviluppo aziendale.

Sono state contattate più di 1.000 imprese e ne sono state coinvolte ben 140. Riteniamo che i risultati della ricerca e le buone prassi per attuare processi di managerializzazione, aiuteranno ad accompagnare lo sviluppo delle strategie aziendali e i processi di innovazione tecnologica e di prodotto.

Inoltre, saranno presentate “linee guida per condurre azioni di auto valutazione”, volte a indagare le competenze manageriali presenti in azienda e quelle che dovrebbero essere acquisite, anche dall’esterno, per garantire la competitività dell’impresa.

Programma

h. 17.00 - Saluti di benvenuto

Francesco Joly – Presidente Skillab

Massimo Rusconi – Presidente Federmanager Torino

Angelo Cappetti – Direttore Unione Industriali di Torino

Massimo Sabatini – Direttore Fondirigenti

h. 17.30 - Finalità e visione strategica del progetto

Riccardo Rosi - AD Skillab

h. 17.40 - Presentazione dei risultati della ricerca

Emilio Paolucci – Professore Ordinario del Politecnico di Torino, Direttore Alta Scuola Politecnica

Cristina Marullo - Ricercatore del Politecnico di Torino

h. 18.10 - Testimonianza aziendale

h. 18.20 - Q&A

h. 18.30 - Conclusioni