TMS Network (TMSN) trionfa su Dogecoin (DOGE) e Avalanche (AVAX), aprendo la strada alla trasparenza delle criptovalute

Per anni, il panorama finanziario e commerciale convenzionale ha sofferto di una mancanza di trasparenza. Molti progetti hanno abbandonato i loro investitori, lasciando loro le briciole. Tuttavia, TMS Network (TMSN) è emerso come un chiaro leader, trionfando sia su Dogecoin (DOGE) che su Avalanche (AVAX) nel promuovere l'affidabilità e la trasparenza della DeFi e del trading di asset. La piattaforma utilizza una tecnologia rivoluzionaria e la blockchain per migliorare la sicurezza degli utenti e la trasparenza del trading, rendendola la scelta migliore per i trader e gli investitori intelligenti. Questo articolo analizza le caratteristiche dirompenti di TMS Network (TMSN) e il modo in cui sta scalzando i principali concorrenti.

Il valore di Dogecoin (DOGE) cala con il declino dell'hype mainstream

Nonostante un 2022 ribassista, Dogecoin (DOGE) rimane al top come la più grande moneta meme per capitalizzazione di mercato. Tuttavia, nelle ultime settimane, Dogecoin (DOGE) ha subito un calo di valore, poiché il clamore attorno a questa moneta sembra essersi affievolito.

Il valore di Dogecoin (DOGE), che ha raggiunto un picco di quasi 0,70 dollari nel maggio 2021, è sceso di oltre l'89%. Ad aprile 2023, Dogecoin (DOGE) viene scambiata a circa 0,08 dollari. Il calo di valore può essere attribuito a una serie di fattori, tra cui l'affievolirsi del clamore intorno alla valuta ispirata ai meme e la crescente concorrenza di progetti ricchi di utilità come TMS Network (TMSN).

Inoltre, Dogecoin (DOGE) è stata criticata per la mancanza di un'utilità o di uno scopo reale, come invece offre TMS Network (TMSN). Tutto ciò ha contribuito al calo del valore di Dogecoin (DOGE) e solo il tempo ci dirà se continuerà a mantenere la sua posizione o se svanirà nell'oscurità come molte altre monete meme.

Avalanche (AVAX) perde il 9% nonostante offra una grande scalabilità

La catena scalabile di Ava Lab, Avalanche (AVAX), è diventata una delle più valide piattaforme decentralizzate interoperabili per ospitare dApp, progetti DeFi e distribuire contratti intelligenti. Avalanche (AVAX) ha ottenuto un'adozione mainstream grazie alla sua efficienza, all'eccezionale velocità e all'ineguagliabile scalabilità.

In poco tempo, il token Avalanche (AVAX) è diventato il beniamino degli investitori perché offre una grande utilità all'interno dell'ecosistema Avalanche (AVAX). A due anni dal lancio, Avalanche (AVAX) si è assicurata oltre 630 milioni di dollari di finanziamenti, mentre il token Avalanche (AVAX) è salito di oltre il 3000% fino a raggiungere un prezzo ATH di 147 dollari nel novembre 2021.

Tuttavia, nonostante i numerosi sviluppi e una lunga lista di partnership strategiche, Avalanche (AVAX) ha avuto un andamento molto al di sotto delle aspettative, visto che il suo valore è crollato dell'88% al di sotto dell'ATH. Mentre molti considerano TMS Network (TMSN) un'ottima alternativa, i fedelissimi di Avalanche (AVAX) considerano questo minimo un buon ingresso per la prossima corsa al rialzo.

TMS Network (TMSN) attrae gli investitori con un trading decentralizzato avanzato

TMS Network (TMSN) si è guadagnata l'attenzione degli investitori grazie alla sua avanzata piattaforma di trading decentralizzata, leader sia di Dogecoin (DOGE) che di Avalanche (AVAX). Con un tasso di crescita del 1600% nella prevendita in corso, TMS Network (TMSN) sta rapidamente diventando una scelta popolare tra gli investitori alla ricerca di una piattaforma di trading affidabile e sicura.

Uno dei motivi per cui gli investitori si stanno affollando su TMS Network (TMSN) è la sua capacità di negoziare una vasta gamma di attività, tra cui criptovalute, azioni, FX, CFD e altro ancora. Questa diversità di attività consente agli investitori di costruire un portafoglio diversificato che può contribuire a mitigare i rischi e a massimizzare i rendimenti.

Un altro motivo per cui gli investitori scelgono TMS Network (TMSN) sono i suoi strumenti avanzati di intelligenza artificiale, le risorse di apprendimento e le comunità sociali. Inoltre, TMS Network (TMSN) offre commissioni basse e velocità elevate, che lo rendono un'opzione interessante per gli investitori che desiderano risparmiare sui costi di transazione ed eseguire rapidamente le operazioni.

Gli investitori che seguono da vicino il mercato delle criptovalute sono particolarmente attratti da TMS Network (TMSN) per le sue caratteristiche più avanzate, i casi d'uso e gli strumenti che superano quelli di Dogecoin (DOGE) e Avalanche (AVAX). Non è troppo tardi per entrare a far parte di TMS Network (TMSN): il terzo round di prevendita è ancora in corso, con i token venduti a 0,085 dollari.

