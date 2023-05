Al Valentino il primo festival internazionale sulle e-bike: "Puntiamo sul cicloturismo, modo nuovo per scoprire Torino"

Fino al 14 maggio Torino sarà la capitale italiana della bicicletta e della mobilità attiva, ospitando decine di eventi che promuovono l’utilizzo della due ruote non solo in chiave sportiva ma soprattutto come mezzo per lo sviluppo sostenibile. Un ricco calendario di manifestazioni, che vede in programma al parco del Valentino BikeUP, il primo festival internazionale sulle e-bike, sul cicloturismo e sulla mobilità elettrica leggera (e-scooter ed e-moto). Il taglio del nastro si è svolto oggi, poco prima di pranzo, vicino alla Latteria Svizzera.

"Puntiamo sul cicloturismo"