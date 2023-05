Antiquariato al Lanificio di Torino, un'asta Bolaffi per beneficenza, insieme alla Fondazione Time2

Due importanti realtà del territorio unite per solidarietà. Il 7 maggio il Lanificio di Torino (via Bologna 220) ospiterà l’asta benefica organizzata da Fondazione Time2, la realtà torinese nata su iniziativa di Antonella e Manuela Lavazza che lavora al fianco dei giovani con disabilità in Piemonte, con il supporto operativo di Aste Bolaffi, casa d’aste del Gruppo Bolaffi, leader per il collezionismo dal 1890.

L’asta di beneficenza include una selezione di oggetti di antiquariato per tutte le tasche, tra cui ceramiche cinesi, mobili in legno e sedie in pelle, varie curiosità e pezzi di modernariato, proposti senza riserva, che i proprietari hanno donato per la vendita a fini benefici. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Time2 per sostenere le sue attività sportive ed educative.

L’evento si terrà domenica 7 maggio alle ore 12 presso il Lanificio. I beni di antiquariato saranno esposti al pubblico nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 maggio (orario 10-18) e domenica 7 maggio (orario 10-12). Al termine dell’esposizione, avrà inizio l’asta vera e propria. Per partecipare, sarà sufficiente presentarsi nel giorno e nell’orario indicati.

"Siamo molto grati ad Aste Bolaffi per questa splendida iniziativa – dichiara Samuele Pigoni, segretario generale di Fondazione Time2 – che ci permette di unire la passione per l’antico, la qualità e la storia degli oggetti di antiquariato, ad un’azione di solidarietà. Grazie a questo contributo potremo continuare a realizzare attività sportive e iniziative di comunità per ragazze e ragazzi con e senza disabilità".