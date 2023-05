Dalla mungitura al piatto, il formaggio è protagonista della fiera di Scalenghe

Mostre, dimostrazioni di cucina e di produzione casearia alla terza edizione di LatteForMaggio a Scalenghe, da oggi, venerdì 5, a domenica 7 maggio.

Si comincia venerdì 5 maggio in via Santa Caterina con lo street food, presente anche nel week end, e la serata ‘Tutti a 90’ con il dj set dei Tuttafuffa. Sabato e domenica invece si terrà la sedicesima edizione della fiera agricola scalenghese, a partire dalle 10 in via Cavour, ‘Via Lattea’ legata ai prodotti caseari, e via S. Caterina, con la mostra-mercato, le esposizioni di macchine agricole e trattori d’epoca, prodotti del territorio e stand dei comuni limitrofi. Alcune aziende agricole guideranno visitatori nei propri locali, illustrando le fasi dell'allevamento, la mungitura e la produzione del latte: è necessaria la prenotazione online. A corollario dimostrazioni delle pratiche casearie, lezioni di cucina, il raduno abarth, cene e pranzi, spettacoli e concerti.

“Alcune iniziative, come lo street food e le visite alle cascine, sono state riproposte visto il successo della scorsa edizione – dichiara Paolo Druetta, presidente della Pro loco di Scalenghe –; tra le novità, siamo particolarmente felici per la collaborazione con l’istituto alberghiero Prever di Pinerolo”. Gli studenti terranno dimostrazioni e lezioni di cucina, serviranno ai tavoli della ‘Gran Cena’ di sabato sera, e prepareranno i gli ‘scalenghesi fritti’, un formaggio a pasta morbida impanato, fritto e ricoperto di fonduta, da gustare come piatto simbolo di tutta la manifestazione. Come invitato speciale, oltre a rappresentanti da Toscana, Sardegna e Valle d’Aosta come nelle scorse edizioni, ci sarà il proprietario del caseificio ‘Moris’ di Caraglio, bruciato a gennaio. “Vogliamo mostrare solidarietà e fornire l’occasione per continuare a portare avanti il lavoro, anche con nuova clientela” spiega Druetta.

Il programma completo si trova a questo link.