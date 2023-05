Sapere e sapori, Alpignano dà appuntamento in piazza Unità d'Italia per il 14 maggio

Arriva “ Sapere e Sapori ”, la manifestazione che per tutto il giorno del 14 maggio 2023 dalle 9 del mattino fino alle 24, attraverso visite guidate del Centro Storico e delle sponde della Dora unitamente alla presenza di alcuni produttori locali, si prefigge lo scopo di far riscoprire il sapere (storia, luoghi di interesse, leggende...) e i sapori (prodotti tipici locali) di Alpignano, tra il passato e il presente.

Ci sarà la tradizionale piscina di paglia per la gioia dei bambini che potranno anche ammirare il grande trenino di legno di Vincenzo Altamura, un plastico ferroviario di 11 metri per 6.

In piazza per tutto il giorno si potrà anche ammirare da vicino una grande mietitrebbia.

Saranno inoltre proposti (in collaborazione con UniTre Alpignano e Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce) 4 percorsi diversificati per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti:

