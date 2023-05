Stalking e maltrattamenti, arrestato per due volte in pochi giorni dai carabinieri di Moncalieri

Moncalieri, arrestato due volte in pochi giorni per stalking e maltrattamenti

Quando il nemico abita dentro le mura domestiche. A Moncalieri l'ennesimo caso di violenza familiare. I carabinieri hanno arrestato nel giro di pochi giorni per due volte un uomo, accusato di stalking e maltrattamenti nei confronti della moglie.

Due episodi in pochissimi giorni

E' stata la donna a trovare la forza di denunciarlo, stufa di subire i continui soprusi. In prima istanza all'uomo era stato ordinato il divieto di avvicinamento alla donna, in base al cosiddetto 'codice rosso', ma in breve tempo ha disatteso il provvedimento, costringendo la moglie a richiedere di nuovo l'aiuto delle forze dell'ordine. E a questo punto i carabinieri hanno fatto scattare le manette.