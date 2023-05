Vandali in azione a Nichelino: cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme

Il dubbio è che si tratti dell'azione di un piromane o forse solo la bravata di alcuni ragazzini, di sicuro a Nichelino nel giro di pochi giorni si sono segnalati episodi di vandalismo, con alcuni cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme.

Focolai spenti prontamente dai pompieri

Per fortuna il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha spento i focolai, limitando al massimo i danni, per quanto successo tra via Trento, via Superga e via IV novembre, ora i tecnici del Covar dovranno decidere se sostituire i bidoni e le campane rovinate oppure solo rimetterle in sesto.

Piromane o bravata di alcuni ragazzini?

La Polizia locale e le forze dell'ordine stanno indagando e sperano di recuperare informazioni utili per risalire all'identità dei vandali dalla visione delle telecamere di zona.