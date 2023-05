Corruzione all'Anagrafe di Torino, Tresso: "Interesse Comune sia fatta chiarezza"

“ Come Città nei giorni scorsi ci siamo messi a disposizione degli inquirenti fornendo la massima collaborazione allo svolgimento delle indagini, che faranno il loro corso. È interesse dell’amministrazione che sia fatta chiarezza e che episodi isolati non gettino un’ombra di discredito sull’operato dei tanti dipendenti comunali che ogni giorno lavorano con onestà, impegno e professionalità ". Così l'assessore ai Servizi Anagrafici Francesco Tresso commenta la notizia sull'indagine della Polizia sullo spaccio di droga a livello internazionale, che ha fatto emergere anche un giro di corruzione per ottenere più facilmente documenti di identità . Nell'inchiesta sarebbero coinvolte una funzionaria dell’Anagrafe di Torino ed altre due donne, che avrebbero fatto da intermediarie verso cittadini stranieri per ottenere più facilmente i documenti.

"Potenzieremo la formazione sulla prevenzione alla corruzione"

"Non vogliamo - aggiunge Tresso - che quanto sta accadendo possa inficiare il grande impegno e gli sforzi straordinari che proprio in questo momento interessano in modo particolare il personale in servizio alle anagrafi per restituire ai cittadini un servizio più rapido ed efficiente".

"Potenzieremo - conclude Tresso - le attività di formazione del personale impiegato in questo settore sui temi della responsabilità del dipendente pubblico e della prevenzione della corruzione”. In base alla legge, la persona soggetta a provvedimenti restrittivi viene sospesa dal servizio. Qualora il dipendente sia stato sottoposto ad indagini si è in attesa di comunicazioni da parte dell’autorità giudiziaria e, qualora l’ipotesi di reato lo preveda, si procederà con analogo provvedimento.