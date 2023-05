Fratelli d'Italia: "No alle farine di grillo nelle mense di Torino". Ma c'è chi vuole gli insetti

" Vietare l’utilizzo delle farine e/o polveri di grillo all’interno delle mense comunali ", sostenendo la produzione ed il consumo di farine tradizionali piemontesi. È quanto chiede una mozione della consigliera di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio , discussa oggi in Commissione consiliare. L'atto dell'esponente del partito della Meloni spiega come i rischi su questi alimenti siano legati a " due molecole, la chitina e l’ecdisterone, che hanno un’azione ormonale potenzialmente anabolica ".

C'è chi dice sì

Ad esprimere una posizione opposta il capogruppo di Per Torino Silvio Viale , che durante la seduta ha mangiato ed offerto grilli ai colleghi. " Io chiedo - ha chiarito l'esponente della maggioranza - che almeno un pasto al mese nelle mense sia a base di farina di grilli, larve insetti ed, eventualmente, anche grilli non speziati ".

"Non previsto da appalto mense"

"Nel nostro appalto delle mense scolastiche 2023-2027 - hanno replicato dagli uffici - non è inserita nel capitolato, che é vincolante, la farina di insetti".

"Anche a livello nutrizionale - hanno aggiunto - la polvere di insetti sostituisce le proteine, non i carboidrati. Il bando prevede poi una premialità per chi si fornisce di alimenti e farine a km0 o comunque nelle vicinanze".

Coldiretti Torino accoglie con preoccupazione la notizia che proprio dal capoluogo subalpino potrebbe partire la panificazione commerciale con farina di insetti polverizzati.

La contrarietà di Coldiretti Torino

Anche Coldiretti Torino si dice fermamente contraria. "Non sono la sperimentazione e la conoscenza a spaventarci – ci tiene a precisare il presidente Bruno Mecca Cici - Il mondo agricolo torinese è carico di innovazione e lavora ogni giorno a stretto contatto con la ricerca scientifica come dimostrano i numerosi progetti in corso tra l’Università di Torino e le aziende agricole. Nemmeno ci spaventa l’entomologia. Gli agricoltori conoscono bene gli insetti: ci hanno a che fare tutti i giorni. Nessun agricoltore prova ribrezzo nell’osservarli, nel maneggiarli e nel cercare di capire come può difendersi dagli attacchi dei parassiti, vecchi e nuovi che il cambiamento climatico porta con sé. Ed è proprio da questo approccio disincantato e non modaiolo che ci sentiamo di esprimere le nostre riserve sulla diffusione dei derivati proteici da insetti nell’alimentazione dei torinesi".

Coldiretti Torino ricorda di aver creato le filiere del pane torinese al Km Zero con il Gran dij Bric prodotto sulla collina Chivassese e con i grani prodotti a Stupinigi. "Noi facciamo della conoscenza del pane e del grano una battaglia per tutti i cittadini e per l’ambiente. Le esperienze con insetti lasciamole ai nostri viaggi esotici: il nostro pane profumato, dalla crosta croccante semplice e nutriente è quello che vogliamo tramandare anche alle giovani generazioni", conclude Mecca Cici.