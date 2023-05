L'annuncio dell'OMS: "Finita l'emergenza globale del coronavirus"

Il direttore generale Tedros Ghrebreyesus ha dichiarato la fine dello stato di emergenza sanitaria globale per il Covid. Era stata dichiarata il 30 gennaio del 2020 e termina oggi 5 maggio dopo oltre tre anni.

Ghebreyesus ha parlato di un momento da celebrare, ma "deve restare l'idea della potenziale minaccia di altre pandemie. Ora abbiamo strumenti e tecnologie per prepararci a pandemie meglio e riconoscerle prima. Sono state perse vite che non dovevano essere perse, promettiamo ai nostri figli e nipoti che non faremo mai più gli stessi errori".

Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato che il Covid ha ucciso almeno 20 milioni di persone nel mondo.