Da Caselle al centro di Torino, apre la bretella di corso Venezia: “Si conclude una trasformazione cruciale” [VIDEO]

Da oggi raggiungere in auto il centro di Torino partendo da Caselle non è mai stato così veloce. Dopo ritardi e anni d’attesa è finalmente realtà la bretella che collega l’aeroporto con corso Venezia, anche in ingresso di città.

A tagliare il nastro il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessora alla Viabilità Chiara Foglietta, il presidente della Circoscrizione 5 Enrico Crescimanno e diversi consiglieri regionali, comunali e di Circoscrizione. L’opera ha infatti un’importanza strategica per la viabilità di tutta l’area.

"Con questa apertura si conclude la grande trasformazione Nord-Sud della città, un'intuizione del nostro piano regolatore. E' simbolico, completa un tratto viabilistico che ha cambiato il volto di Torino, si apre una nuova stagione con la partenza della linea 2" ha affermato Lo Russo.

L’apertura delle tre corsie in direzione centro, porterà però altre auto a percorrere corso Venezia, con possibile intasamento di piazza Baldissera. "Piazza Baldissera è un nodo viabilistico che stiamo affrontando, la soluzione principe del sottopasso che era quella che avrebbe risolto in via definitiva l'incrocio non è realizzabile in poco tempo, mancano i finanziamenti", ha spiegato Lo Russo. "Noi dobbiamo risolvere la questione ora, ecco perché abbiamo individuato la soluzione con incrocio semaforico e altre migliorie. I lavori saranno conclusi entro fine mandato" è la promessa del sindaco.

Soddisfatta anche Chiara Foglietta, assessora alla Viabilità del Comune di Torino, che si è detta pronta ad "aggiustare" nel tempo possibili criticità che emergeranno nei prossimi giorni. "C'è soddisfazione, ogni volta che la Città porta a termine un'opera siamo consapevoli di dover aggiustare qualcosa. Siamo pronti a intervenire sulla semaforizzazione nel caso in cui si creino congestioni del traffico".

Corso Venezia cambia completamente volto, con piste ciclabili e più spazio sia per i pedoni che per le auto, oltre che per i mezzi a due ruote. "E' una nuova idea di città, un grande cambiamento che la zona aspettava da tempo e che porteremo a termine con il futuro incrocio di piazza Baldissera, con la linea 2 della metropolitana. Ci vorrà del tempo, ma la città sta cambiando e lo sta facendo veloce" ha concluso Foglietta.

"Finalmente, dopo tanta attesa, quel tratto vede la luce. Adesso si dovrà monitorare il traffico, scongiurando che non sia particolarmente impattante per piazza Baldissera" è il commento di Carmela Ventra. "Sono molto perplessa su quell'incrocio e nei prossimi giorni sicuramente capiremo quale possa essere il nuovo impatto viabile ed eventualmente far apportare le modifiche del caso" ha commentato la coordinatrice al Commercio della Circoscrizione 5.

“Accogliamo con soddisfazione l'apertura di questo tratto stradale, ma saremo vigili sul territorio per evidenziare eventuali criticità da correggere con la città. Osserveremo con attenzione anche i flussi che si immetteranno su piazza Baldissera, in attesa degli interventi annunciati, nella speranza che la situazione non diventi ancora più grave di quanto lo sia oggi” ha detto invece Alfredo Ballatore coordinatore Sott.ne Welfare della Circoscrizione 5