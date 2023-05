Gli investitori favoriscono la prevendita di Sparklo (SPRK) rispetto al calo dei prezzi di Dash (DASH)

Esistono numerosi token che hanno il potenziale per conquistare il mondo delle criptovalute e degli investimenti in blockchain. Tuttavia, trovare i pochi token che diventano significativi è stata una sfida. Tuttavia, gli analisti di criptovalute hanno previsto che alcuni token diventeranno importanti protagonisti del mercato degli investimenti.

Sparklo (SPRK): per portare un cambiamento innovativo negli investimenti in Blockchain

Sparklo è un'innovativa piattaforma di investimento alternativa che consente a trader e investitori di investire in argento, oro e platino in maniera frazionata o totale.

Sparklo colmerà il divario tra la blockchain e l'investimento in metalli preziosi creando una soluzione che elimina la necessità di un intermediario. Inoltre, Sparklo sta collaborando con le gioiellerie per aiutarle a introdurre i loro prodotti sul mercato e rendere possibile agli investitori al dettaglio di investire nei metalli. Un NFT sarà coniato e frazionato per ogni investimento, consentendo agli utenti di effettuare ulteriori investimenti. Se un investitore acquista l'intero NFT, il bene reale (argento, oro o platino) può essere consegnato in un luogo a scelta dell'acquirente.

Interfi Network ha verificato lo smart contract di Sparklo e la sua liquidità è bloccata per 100 anni. Non molto tempo fa è stata completata la richiesta di KYC che era in fase di elaborazione. Di questo passo, Sparklo potrebbe diventare un progetto blue-chip, quindi approfittare della prevendita e mettersi in fila per ottenere enormi ricompense sarà redditizio.

La tecnologia blockchain fornisce una piattaforma decentralizzata per transazioni sicure e trasparenti, utilizzando algoritmi crittografici per garantire transazioni a prova di manomissione.

Sparklo è ancora in fase di prevendita di primo livello e viene venduto a soli 0,017 dollari per token con un bonus del 50% su tutti gli acquisti che durerà fino alle 16:00 UTC del 4 maggio.

Dash (DASH): prezzo in calo del 9,12%

Dash (DASH) è una blockchain e una criptovaluta open-source che mira a fornire una rete di pagamenti globali decentralizzata, rapida ed economica. Il libro bianco del progetto afferma che Dash (DASH) mira a superare Bitcoin (BTC) fornendo una maggiore privacy e transazioni più rapide.

Dash (DASH) è stato introdotto come fork di Litecoin (LTC) nel gennaio 2014. Da quando è entrato in funzione, Dash (DASH) ha ampliato le sue capacità includendo elementi come una rete a due livelli con nodi ricompensati, tra cui i "nodi master" e la governance decentralizzata del progetto; InstantSend, che consente di effettuare pagamenti istantanei; ChainLocks, che rende la blockchain di Dash immediatamente immutabile; e PrivateSend, che fornisce ulteriore privacy opzionale per le transazioni.

Dash (DASH) è destinato a essere utilizzato per le transazioni quotidiane tra pari. La rete ha creato un'applicazione di portafoglio mobile che può inviare e ricevere token Dash (DASH) ed è disponibile su Google Play Store e App Store di Apple per rendere il token ampiamente disponibile.

Il prezzo di Dash è diminuito del 7,27% negli ultimi sette giorni. Il prezzo è sceso del 3,07% nell'ultimo giorno. Dash (DASH) costa ora 47,28 dollari per unità. A 1.642,22 dollari, il Dash (DASH) è del 97,12% inferiore al suo massimo storico.

L'attuale offerta in circolazione è di 11.261.077,042 DASH.

