I colori dei fiori e della pittura protagonisti a Cavour

“Abbiamo bisogno di colori per stare bene” afferma Emilia Volpi Vivalda, presidente del comitato Cavour in Fiore, gruppo di una quindicina di amici che, per la ventunesima edizione della fiera questo week end, portano i profumi e i colori della primavera in paese.

L’inaugurazione sarà oggi, sabato 6 maggio, alle 15, in piazza Sforzini. Fino a sera, e per tutta la giornata successiva, le vie e le piazza del centro saranno animate da più di cento espositori tra vivaisti, floricoltori, erboristi e artigiani, locali e da altre regioni d’Italia come Veneto, Sicilia e Sardegna. In contemporanea saranno aperte diverse mostre: all’Abbazia di Santa Maria ‘Trasformazioni: scatti d’epoca per il racconto di un cambiamento’, a cura del museo archeologico Caburrum; ‘La religiosità nelle campagne cavouresi’ alla chiesa di Santa Croce in via Giolitti, a cura degli Amici di Cavour e della Rocca; la mostra di pittura di Caterina Bruno e Maurizio Rossi all’ala comunale. Questi ultimi due artisti terranno inoltre, sempre all’ala, dei laboratori di acquerello aperti a tutte le età, sabato alle 17 e domenica alle 10,30 e alle 16. Un altro laboratorio sarà domenica alle 15,30, dal titolo ‘Impariamo a comporre con i fiori’, a cura di Graziana Priotto della Bottega del Fiore – entrambe le attività sono gratuite, e ci si potrà iscrivere alla reception di Cavour in Fiore.

Per andare alla scoperta di Cavour sarà attivo il trenino itinerante, in partenza da piazza Petitti, e domenica mattina si terrà la passeggiata gastronomica sui sentieri ‘GiRocca’, a cura del gruppo Vivi la Rocca. Oggi alle 17, nella sala consiliare del Comune di Cavour in piazza Sforzini, si terrà il convegno ‘Carenza idrica: dalle parole alle azioni’, una discussione dove verranno esaminate le conseguenze della crisi idrica a livello idrogeologico, ittico e agricolo, e le prospettive per sistemi colturali sostenibili. “È una discussione molto importante e attuale, e per questo abbiamo deciso di includerla in programma” spiega Volpi Vivanda. L’ingresso è libero.

Domani la rassegna florovivaistica e le mostre saranno accompagnate dalla mostra mercato ‘Cavour in piume’, organizzata in collaborazione con l’Associazione Ornitologica Pinerolese. Dalle 10 alle 18, nell’area Gerbido di piazza Solferino, si svolgeranno saranno i giochi e il battesimo della sella su pony o cavalli per bambini, a cura del circolo ippico Antares; dalle 15 nel centro storico si esibirà il gruppo di musica popolare ‘Amici di Camilla’. Per il programma dettagliato cliccare qui. (https://www.cavour.info/upload/6287-cavour_in_fiore.pdf)