Torino grande protagonista del contest nazionale dedicato ai piccoli frutti

A Rimini sono stati premiati gli chef che hanno promosso l’utilizzo dei piccoli frutti in cucina non solo come dessert ma in deliziose preparazioni salate.





I vincitori dell’interessante e originale contest GreenMeal, il primo «talent di filiera» dedicato ai piccoli frutti, hanno ritirato i premi e riconoscimenti nel corso di una cerimonia che si è svolta all’interno del “Macfruit” alla presenza dell’attore e chef Stefano Bicoccchi in arte Vito.





Hanno partecipato oltre 50 ristoranti ed altrettanti chef che si sono cimentati in questa originale sfida, con ricette pervenute da tutte le parti d’Italia.

Ecco la classifica finale:

Primo posto per Tiziana Piras del ristorante “Pignatta Rossa ArTrattoria” di Albissola (SV) con il piatto: “Fregola alla curcuma con Kiwi e tartare di pescato”.

Al secondo posto Clelia Vivalda del ristorante Tra Arte e Querce di Monchiero (CN) con il “Capriolo con lamponi e mirtilli”

Al terzo posto lo chef Daniele Abondio del Rugantino di Bienno (BS) con “I colori della quaglia”

Al quarto posto per lo chef Roberto Pisani con la ricetta SPADA CON MIRTILLI E LAMPONI e menzione speciale per Ristorante “Le Vitel Etonné” per il piatto PETTO DI FARAONA GLASSATO AI LAMPONI, CON LAMPONE ESSICCATO, FRUTTI DI RIBES E GOCCE DI GEL AI MIRTILLI dello Chef Massimiliano Brunetto

Ricordiamo che il progetto prevedeva la realizzazione di ricette “sostenibili” a base di piccoli frutti incentrate sul green-food in risposta al junk food. Le ricette diventeranno portavoce di nuovi e innovativi format di proposta dei piccoli frutti da parte della ristorazione di filiera che esulino dal semplice dessert e contemplino il piacere di consumo unito a quello della relazione, tipica di un pasto al ristorante. In un’ottica «no Waste» anche della comunicazione, il progetto racconterà tutti i sapori del «dietro le quinte» in un confessionale video firmato dalla divulgatrice Renata Cantamessa, in pieno linguaggio social, con diffusione su TikTok, Instagram e Facebook.

I partner tecnici del progetto sono l’Associazione «I Ristoranti della Tavolozza –Custodi del Territorio» e l’AINC –Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina.