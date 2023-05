Baby gang in azione nella notte, cercano di rubare cellulari e portafogli a 3 ragazzini: due arrestati

Baby gang in azione, nella notte di sabato, in corso San Maurizio all'angolo con via Giulia di Barolo.

Secondo le prime ricostruzioni, tre ragazzi sono stati accerchiati dal "branco" che ha tentato di portargli via portafogli e collanine, ma anche i telefoni cellulari che avevano con sé.



Hanno chiesto aiuto e sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia San Carlo che sono riusciti ad arrestare un 17enne e un 18enne, accusati di tentata rapina aggravata. Ma con loro c'erano anche altri giovani che sarebbero coinvolti.